Городские службы будут работать в круглосуточном режиме в новогодние праздники

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
В новогодние праздники все службы городского хозяйства будут работать круглосуточно. Такое решение приняли на заседании президиума правительства Москвы.
Кроме того, во время проведения праздничных мероприятий будут усилены меры безопасности, а аварийные бригады укомплектуют техникой для проведения восстановительных работ. В общей сложности в столице будут работать 1 352 бригады.
Для своевременной уборки снега подготовлено 10 500 единиц снегоуборочной техники. При этом в случае необходимости может быть задействовано еще около 7 000 единиц. На особо опасных участках дорог круглосуточно будет дежурить 41 тягач.
2 900 бригад будут чистить 15 800 скатных кровель. Около 7 000 человек будут убирать территорию, где проводят массовые мероприятия. Утилизацией снега займутся 56 стационарных снегосплавных пунктов и 38 мобильных снеготаялок в центре города.
На ТЭЦ накоплены необходимые запасы резервного топлива, что позволяет стабильно и бесперебойно обеспечивать жителей теплом при температуре воздуха до –40 градусов.
Для ликвидации последствий возможных ЧС была сформирована специальная группа из 2 011 человек. В их распоряжении будет 381 единица пожарно-спасательной техники и семь вертолетов.
На водных объектах будут дежурить 75 спасателей. Для помощи людям на воде подготовят 25 судов на воздушной подушке, а также 35 единиц автомобильного транспорта, снегоход и два квадроцикла.
Для запуска салюта в Москве определили 26 специальных площадок, на которых будут дежурить сотрудники МЧС, полиции и добровольные пожарные.
В столице установлено свыше 4 500 световых конструкций, около 1 000 новогодних елей. Для жителей и гостей Москвы работают 1 416 катков, 382 лыжные трассы, 359 ледяных горок, 1 855 универсальных площадок для зимних видов спорта, 44 горнолыжных склона и 43 места для моржевания.
Ранее столичных водителей предупредили о предновогодних заторах. Заторы до девяти баллов ожидаются во вторник, 29 декабря. Уточняется, что перед новогодними праздниками сильно возросло количество машин и поездок. Движение будет затруднено в центре города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.
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