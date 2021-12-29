Городские службы будут работать в круглосуточном режиме в новогодние праздники

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В новогодние праздники все службы городского хозяйства будут работать круглосуточно. Такое решение приняли на заседании президиума правительства Москвы.

Кроме того, во время проведения праздничных мероприятий будут усилены меры безопасности, а аварийные бригады укомплектуют техникой для проведения восстановительных работ. В общей сложности в столице будут работать 1 352 бригады.

Для своевременной уборки снега подготовлено 10 500 единиц снегоуборочной техники. При этом в случае необходимости может быть задействовано еще около 7 000 единиц. На особо опасных участках дорог круглосуточно будет дежурить 41 тягач.

2 900 бригад будут чистить 15 800 скатных кровель. Около 7 000 человек будут убирать территорию, где проводят массовые мероприятия. Утилизацией снега займутся 56 стационарных снегосплавных пунктов и 38 мобильных снеготаялок в центре города.

На ТЭЦ накоплены необходимые запасы резервного топлива, что позволяет стабильно и бесперебойно обеспечивать жителей теплом при температуре воздуха до –40 градусов.

Для ликвидации последствий возможных ЧС была сформирована специальная группа из 2 011 человек. В их распоряжении будет 381 единица пожарно-спасательной техники и семь вертолетов.

На водных объектах будут дежурить 75 спасателей. Для помощи людям на воде подготовят 25 судов на воздушной подушке, а также 35 единиц автомобильного транспорта, снегоход и два квадроцикла.

Для запуска салюта в Москве определили 26 специальных площадок, на которых будут дежурить сотрудники МЧС, полиции и добровольные пожарные.

В столице установлено свыше 4 500 световых конструкций, около 1 000 новогодних елей. Для жителей и гостей Москвы работают 1 416 катков, 382 лыжные трассы, 359 ледяных горок, 1 855 универсальных площадок для зимних видов спорта, 44 горнолыжных склона и 43 места для моржевания.

Ранее столичных водителей предупредили о предновогодних заторах. Заторы до девяти баллов ожидаются во вторник, 29 декабря. Уточняется, что перед новогодними праздниками сильно возросло количество машин и поездок. Движение будет затруднено в центре города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

