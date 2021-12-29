Столичных водителей предупредили о предновогодних заторах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вечером в среду, 29 декабря, в Москве ожидаются заторы до девяти баллов, говорится в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

Уточняется, что перед новогодними праздниками сильно возросло количество машин и поездок. Движение будет затруднено в центре города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

Для экономии времени в ведомстве советуют использовать городской транспорт.

Накануне столичных автомобилистов попросили во возможности пересесть на общественный транспорт из-за предновогоднего ажиотажа. Отмечалось, что в центре лучше двигаться на метро. А по вылетным магистралям, где есть выделенные полосы, быстрее будет на такси и наземном городском транспорте.

В Москве днем загруженность московских дорог обычно оценивается примерно в 8 баллов, а в вечерний час пик прогнозируются заторы до 9–10 баллов. Передвижение на общественном транспорте поможет сэкономить время.