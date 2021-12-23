В Дептрансе прогнозируют 10-балльные заторы в вечерний час пик

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В столице в преддверии новогодних праздников увеличилось количество машин и поездок. Как сообщили в Дептрансе, уже сейчас загруженность московских дорог оценивается в 8 баллов. В вечерний час пик прогнозируются заторы до 9–10 баллов.
"Время в пути на личных автомобилях увеличится. Если едете из центра при средней поездке в 20 километров: до 17:30 вы потратите в пути на +10% больше времени, с 17:30 до 18:30 – +35%, с 18:30 до 19:30 – +45%", – говорится в сообщении.
Москвичам рекомендовали воспользоваться общественным транспортом для экономии времени. Поездки на личных автомобилях посоветовали отложить до 21:00.
Ранее департамент транспорта Москвы призывал автомобилистов временно пересесть на общественный транспорт из-за снегопада. В ведомстве предупредили о загруженности дорог в преддверии новогодних праздников.
Москвичей предупредили о 9-балльных заторах на дорогах
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