Столичных водителей попросили пересесть на общественный транспорт

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Столичных автомобилистов попросили во возможности пересесть на общественный транспорт из-за предновогоднего ажиотажа. Об этом пишет департамент транспорта.

В ведомстве подчеркнули, что в преддверии новогодних праздников значительно увеличилось количество машин и поездок. Также на скорость на дорогах повлиял снегопад и увеличение количества ДТП.

Движение затруднено в центре города, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.

"Рекомендуем использовать городской транспорт для поездок: так вы сэкономите время", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в центре лучше двигаться на метро. А по вылетным магистралям, где есть выделенные полосы, быстрее будет на такси и наземном городском транспорте.

Ранее сообщалось, что в Москве днем загруженность московских дорог оценивается примерно в 8 баллов, а в вечерний час пик прогнозируются заторы до 9–10 баллов. Передвижение на общественном транспорте поможет сэкономить время.