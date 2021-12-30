Дептранс рассказал о работе наземного транспорта в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В новогоднюю и рождественскую ночь будет продлена работа наземного транспорта на 157 маршрутах Москвы. Об этом столичный Дептранс рассказал в своем телеграм-канале.

В Новый год на 66 маршрутах транспорт будет ходить всю ночь. Работа еще 91 маршрута продлена до 03:30. Все ночные маршруты города в праздничные дни будут работать как обычно. В Рождество же городской транспорт 166 наземных маршрутов проработает до 03:30.



Столичных водителей попросили пересесть на общественный транспорт

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Ранее стало известно, что в преддверии Нового года и в выходные дни поезда ЦППК будут курсировать по специальному графику. В частности, в ночь на 1 и 8 января поезда МЦД будут ходить до 02:30.

На часть направлений МЖД выйдут дополнительные составы, последние поезда будут отправляться позже. Например, последний поезд, следующий по маршруту Москва – Железнодорожная Горьковского направления МЖД, в новогоднюю ночь и ночь перед Рождеством отправится в 02:20, а обратный – в 03:15.

