Дептранс рассказал о работе наземного транспорта в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В новогоднюю и рождественскую ночь будет продлена работа наземного транспорта на 157 маршрутах Москвы. Об этом столичный Дептранс рассказал в своем телеграм-канале.
В Новый год на 66 маршрутах транспорт будет ходить всю ночь. Работа еще 91 маршрута продлена до 03:30. Все ночные маршруты города в праздничные дни будут работать как обычно. В Рождество же городской транспорт 166 наземных маршрутов проработает до 03:30.
Столичных водителей попросили пересесть на общественный транспорт
Ранее стало известно, что в преддверии Нового года и в выходные дни поезда ЦППК будут курсировать по специальному графику. В частности, в ночь на 1 и 8 января поезда МЦД будут ходить до 02:30.
На часть направлений МЖД выйдут дополнительные составы, последние поезда будут отправляться позже. Например, последний поезд, следующий по маршруту Москва – Железнодорожная Горьковского направления МЖД, в новогоднюю ночь и ночь перед Рождеством отправится в 02:20, а обратный – в 03:15.
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