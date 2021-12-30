Электробус-гармошку начали тестировать в Москве

Первый электробус-гармошку запустили в Москве

В столице приступили к тестированию электробуса-гармошки. Ходить он будет по маршруту Т34, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

По словам заммэра столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, при успешном прохождении тест-драйва город станет закупать такой транспорт для обслуживания маршрутов с высоким пассажиропотоком.

"Москва – лидер по электробусному парку в Европе. Реализуя задачу Сергея Собянина, мы продолжаем развивать экологичный транспорт в городе. Коллеги из "КамАЗа" представили в тестовую эксплуатацию современный электробус-гармошку, который мы запустим на дорогах столицы. Тестироваться он будет на маршруте Т34, поэтому каждый из пассажиров сможет оценить удобства и новшества большого электробуса", – сказал заммэра.

У нового транспортного средства вдвое больше мест – 135, запас хода составляет до 90 километров, также имеется мощная батарея с полной зарядкой за 20 минут.

"Новый инновационный электробус-гармошка – это первый электробус в Москве с электрическим отопителем, который не выделяет выбросов в атмосферу. Он вмещает 135 пассажиров, оборудован системами климат-контроля, повышенной безопасности при управлении, автоматическим торможением при снижении дистанции до опасного уровня и оснащен полным боковым обзором с соответствующим информированием водителя. Все это делает поездку в нашем электробусе экологичной, безопасной и комфортной. Электробус-гармошка полностью готов к эксплуатации и будет ходить по маршруту т34 "Метро Парк Победы – Юго-Западная", поэтому любой пассажир сможет оценить все преимущества нового и современного транспортного средства", – рассказал генеральный директор ГУП "Мосгортранс" Николай Асаул.

Ранее в Москве запустили тысячный электробус, купленный благодаря "зеленым" облигациям. Планируется закупить еще порядка 500 таких электробусов. Все они будут работать на самых востребованных маршрутах города. Ликсутов подчеркнул, что один электробус сокращает выбросы вредных веществ примерно на 260 килограммов в год.

Переход на экологичный транспорт и отказ от закупок дизельных автобусов в столице стартовал в 2021 году. За это время в городе сформировался полноценный парк электробусов, в состав которого входят уже 900 машин.

Подчеркивается, что замена одного дизельного автобуса электробусом позволяет снизить выбросы СО2 на 60,7 тонны в год. Власти предполагают, что в ближайшие годы увеличение количества электробусов на маршрутах позволит сократить выбросы в окружающую среду на 86 тысяч тонн в год.

