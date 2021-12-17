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Транспорт

07:36

Схема движения изменится на съездах с МКАД с 5 января

транспорт дороги

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С 5 января по 30 сентября будущего года в столичных районах Капотня и Люблино временно изменится схема движения транспорта, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Движение ограничат по съездам с МКАД на улицу Верхние Поля и Новоегорьевское шоссе. Причиной изменений стали строительные работы. Автотранспорт не сможет проехать по следующим участкам:

  • улица Верхние Поля в районе пересечения с 14-м километром МКАД;
  • съезд с улицы Верхние Поля (в центр) на внутреннюю сторону МКАД;
  • съезд с внутренней стороны МКАД на улицу Верхние Поля (в область);
  • съезд с улицы Верхние Поля (в область) на внешнюю сторону МКАД;
  • съезд с внешней стороны МКАД на улицу Верхние Поля (в центр).

Также проезд ограничат по 14-му километру МКАД от владения 2, строения 2с, до владения 1 в 1-м Покровском проезде.

Москвичей призвали быть внимательнее на дорогах и планировать маршруты заранее.

Ранее сообщалось, что участок Каспийской улицы на юге Москвы будет перекрываться в ночное время до 21 декабря в связи с проведением дорожных работ. Ограничения действуют с 02:00 до 04:00 по нечетным дням.

Выделенные полосы для транспорта появились еще на пяти участках столичных улиц

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