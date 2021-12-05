Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Транспорт

09:28

Схема движения на участке Каспийской улицы изменится с 6 по 21 декабря

транспорт дороги перекрытия

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участок Каспийской улицы на юге Москвы будет перекрываться в ночное время с 6 по 21 декабря в связи с проведением дорожных работ. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"С 6 по 21 декабря в ночное время будет перекрыт участок Каспийской набережной. Это связано с продлением срока проведения дорожных работ", – говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что речь идет об участке Каспийской улицы от владения 2, корпус 1, строение 2 до владения 2а. Ограничения будут действовать с 2:00 до 4:00 по нечетным дням.

Ранее сообщалось, что до 30 сентября 2022 года перекроют и ограничат движение на различных участках МКАД вблизи Осташковского шоссе.

Читайте также

© 2012 – 2021

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать