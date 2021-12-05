Схема движения на участке Каспийской улицы изменится с 6 по 21 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Участок Каспийской улицы на юге Москвы будет перекрываться в ночное время с 6 по 21 декабря в связи с проведением дорожных работ. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"С 6 по 21 декабря в ночное время будет перекрыт участок Каспийской набережной. Это связано с продлением срока проведения дорожных работ", – говорится в сообщении.

В департаменте уточнили, что речь идет об участке Каспийской улицы от владения 2, корпус 1, строение 2 до владения 2а. Ограничения будут действовать с 2:00 до 4:00 по нечетным дням.

Ранее сообщалось, что до 30 сентября 2022 года перекроют и ограничат движение на различных участках МКАД вблизи Осташковского шоссе.