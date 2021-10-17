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Москва 24

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Транспорт

17 октября, 22:34

На Загорьевской улице ограничат движение до 27 апреля 2022 года

транспорт перекрытия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

С 24 октября по 27 апреля 2022 года на участке улицы Загорьевская ограничат движение из-за инженерных работ. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.

"Ограничение движения введено на улице Загорьевская в районе дома 17, корпус 1 по улице Липецкая с 24 октября 2021 года по 20 марта 2022 года на одной полосе с сохранением существующего количества полос за счет обустройства временных уширений, а также с 20 марта по 27 апреля 2022 года на одной полосе", – говорится в сообщении.

Также в местном проезде от дома 19Б по улице Липецкая до дома 19, строение 3 по улице Липецкая ограничили движение по 25 октября 2021 года. А с 15 января по 27 апреля 2022 года ограничат движение на одной полосе.

Все указанные ограничения движения будут действовать в круглосуточном режиме.

Ранее сообщалось, что на четырех железнодорожных переездах Казанского направления МЖД ограничат движение автомобилей во второй половине октября.

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