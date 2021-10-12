Движение автомобилей ограничат на четырех переездах Казанского направления МЖД

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На четырех железнодорожных переездах Казанского направления МЖД ограничат движение автомобилей во второй половине октября. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.

С 22:00 до 05:00 в период с 13 до 17 октября будет частично перекрыт переезд на 33-м километре перегона Люберцы-1 – Быково. С 23:00 до 05:00 19–20 и 26–27 октября перекроют 50-й километр перегона в Раменском, а в тот же временной промежуток 20–21 и 21–22 октября – 56-й километр перегона Раменское – Бронницы.

Также 14 октября с 09:00 до 19:00 будет закрыт переезд возле станции Черусти.

Изменения связаны с проведением работ по ремонту дорожного полотна, находящегося в зоне обслуживания РЖД.

Ранее столичный Дептранс предупредил автомобилистов, что с 13 октября по 30 декабря будет круглосуточно ограничено движение по Ленинградскому мосту в связи с проведением дорожных работ. Перекроют по полосе в каждом направлении.

