Движение автомобилей ограничат на четырех переездах Казанского направления МЖД

17:41
Фото: Агентство "Москва"
На четырех железнодорожных переездах Казанского направления МЖД ограничат движение автомобилей во второй половине октября. Об этом сообщает пресс-служба магистрали.
С 22:00 до 05:00 в период с 13 до 17 октября будет частично перекрыт переезд на 33-м километре перегона Люберцы-1 – Быково. С 23:00 до 05:00 19–20 и 26–27 октября перекроют 50-й километр перегона в Раменском, а в тот же временной промежуток 20–21 и 21–22 октября – 56-й километр перегона Раменское – Бронницы.
Также 14 октября с 09:00 до 19:00 будет закрыт переезд возле станции Черусти.
Изменения связаны с проведением работ по ремонту дорожного полотна, находящегося в зоне обслуживания РЖД.
Ранее столичный Дептранс предупредил автомобилистов, что с 13 октября по 30 декабря будет круглосуточно ограничено движение по Ленинградскому мосту в связи с проведением дорожных работ. Перекроют по полосе в каждом направлении.
Движение ограничат на Ленинградском мосту с 13 октября по 30 декабря
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