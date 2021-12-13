Выделенки для автобусов появились еще на пяти участках столичных улиц

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пять новых участков выделенных полос для общественного транспорта появились в столице. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В частности, выделенка длиной 400 метров появилась на Зеленодольской улице – от улицы Юных Ленинцев до Волгоградского проспекта. Через этот участок проходят четыре автобусных маршрута, которыми ежедневно пользуются 28 тысяч человек. Благодаря отдельной полосе скорость автобусов вырастет в 3 раза, а время на дорогу сократится до 2 минут.
Выделенка длиной 450 метров появилась на Электродной улице – от 3-го Плехановского переулка до шоссе Энтузиастов. Приоритетный проезд по шоссе получили маршруты № 46 и 659, которые каждый день перевозят более 5 тысяч человек до станции метро "Шоссе Энтузиастов".
Также выделенные полосы по 400 метров каждая появились на улице Верхней Сыромятнической – от Земляного Вала до Верхнего Сусального переулка в обоих направлениях. Специальная полоса для общественного транспорта на левой стороне обеспечит приоритетный проезд компенсационному автобусу № 024 и автобусу № 40. Оба ежедневно перевозят более 7 тысяч человек.
Также выделенную полосу длиной 50 метров ввели на съезде с Симферопольского шоссе на Варшавское при движении из области. По ней автобусы смогут выезжать на Варшавское шоссе и на остановку "Варшавское шоссе – МКАД". На этом участке каждые 5 минут проходит маршрут С919, которым пользуются свыше тысячи человек в сутки.
Отрезок выделенной линии длиной 4,6 километра появился также на Новорязанском шоссе – от МКАД до дома 4 по Новорязанскому шоссе. Полосы ввели в каждом направлении. Автобусы смогут проезжать это расстояние за 5 минут. Каждые 8 минут там проходит магистральный маршрут М79, который каждый день перевозит по 8 тысяч пассажиров.
Ранее сообщалось, что участок Каспийской улицы на юге Москвы будет перекрываться в ночное время до 21 декабря в связи с проведением дорожных работ. Ограничения действуют с 02:00 до 04:00 по нечетным дням.
Выделенные полосы для транспорта появились еще на пяти участках столичных улиц
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