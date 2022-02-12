12:45
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
На нескольких улицах Москвы временно ограничат движение транспорта. Схема движения изменится на дублере Ленинского проспекта, участке ТТК и Алтуфьевском шоссе. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Ограничения на дублере Ленинского проспекта связаны со строительством инфраструктуры метро. Работы будут идти возле дома 67.
Так, с 24 марта по 30 мая специалисты частично займут одну полосу движения, а парковочное пространство ликвидируют. Для сохранения количества полос на участке будут поэтапно вводить временные уширения.
При этом с 15 февраля по 24 марта, а также с 1 по 25 апреля схема движения изменится на участке Ленинского проспекта между домами 67 и 69. Движение автомобилей организуют по одной полосе.
Кроме того, в связи с ремонтными работами с 15 февраля до 5 декабря на участке Третьего транспортного кольца от дома 27 на Киевской улице до дома 30 на Кутузовском проспекте круглосуточно ограничат движение. Там будут поэтапно занимать одну полосу движения.
С 26 февраля схема движения изменится в районе пересечения МКАД с Алтуфьевским шоссе. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса. Речь идет об участке от съезда с внешней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе в сторону области до съезда на то же шоссе в сторону центра.
Ранее сообщалось, что движение транспорта в районе Тверского бульвара в столице ограничат с 16 февраля из-за реконструкции инженерных сетей. Схему движения изменят до 24 апреля.
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