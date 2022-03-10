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Москва 24

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транспорт

06:28

Движение в районе Сосновой аллеи ограничат с 14 марта по 25 декабря

транспорт

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Движение транспорта в районе Сосновой аллеи на северо-западе столицы будет ограничено с 14 марта по 25 декабря 2022 года из-за проведения работ по реконструкции инженерных сетей. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Дептранса.

В ведомстве уточнили, что с 14 марта по 30 июля на участке бокового проезда Волоколамского шоссе в сторону центра в районе дома 10, корпуса 4 по улице Габричевского движение будет осуществляться с организацией приоритетного права проезда. Также движение ограничат на участке бокового проезда Волоколамского шоссе в сторону области от дома 60, корпуса 1 по Волоколамскому шоссе до Сосновой аллеи.

Кроме того, движение транспорта организуют с сохранением существующего количества полос за счет обустройства временных уширений на следующих участках: Сосновая аллея в районе дома 62 по Волоколамскому шоссе с 14 марта по 29 сентября; Сосновая аллея от дома 62 до дома 80, строения 4 по Волоколамскому шоссе с 11 мая по 25 декабря; Сосновая аллея от дома 6 до дома 1 с 10 июня по 25 декабря.

Ранее сообщалось, что движение транспорта на участке Шелепихинского шоссе будет перекрыто с 18 марта этого года по 18 ноября 2024 года. Ограничение будет круглосуточно на участке от Шмитовского проезда до дома 1 по Шелепихинскому шоссе.

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