В районе улицы Волхонки с 1 марта ограничат движение

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение транспорта ограничат с 1 по 30 марта в районе улицы Волхонки, сообщает портал мэра и правительства Москвы. Это связано с проведением работ по реконструкции инженерных путей.

Круглые сутки будет частично занята одна полоса на участке Малого Знаменского переулка от дома 8/4, строения 1 и на Волхонке недалеко от дома 6.

Водителей призвали быть внимательнее и заранее планировать маршрут.

Ранее сообщалось, что схема движения изменится на дублере Ленинского проспекта, участке ТТК и Алтуфьевском шоссе. Уточняется, что ограничения на дублере Ленинского проспекта связаны со строительством инфраструктуры метро.