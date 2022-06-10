В Москве открылась регистрация на ночной велофестиваль

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Регистрация на ночной велофестиваль, который состоится 9 июля, открылась в Москве. Сбор участников начнется в 18:30 на Суворовской площади, колонна стартует в 20:00.

"Дресс-код этого года – "неоновая вечеринка". Готовьте светоотражатели, флуоресцентную одежду и светящиеся украшения", – сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Как отметил заммэра Максим Ликсутов, власти по поручению Сергея Собянина продолжают привлекать жителей города к здоровому образу жизни.

"Он (фестиваль. – Прим. ред.) приурочен ко Дню московского транспорта, так как в Москве на велосипеде все чаще ездят по делам, а не для прогулок. Приглашаем всех участвовать, проехать по вечерней Москве на велосипеде в компании единомышленников особенно приятно", – добавил Ликсутов.

Ранее сообщалось, что свыше 42 тысяч человек приняли участие в весеннем велофестивале, который состоялся в столице. В фестивальном городке для гостей функционировали интерактивные зоны, фуд-корты, умный экоперекресток, играли музыканты и проходили конкурсы.

