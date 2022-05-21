Участники московского велофестиваля преодолели маршрут длиной в 16 километров

В Москве подходит к концу весенний велофестиваль. Участники преодолели маршрут длиной в 16 километров по Садовому кольцу.

Остальные же смогли посетить тематические мероприятия, которые были организованы в рамках фестиваля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.