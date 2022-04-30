"Злобный ЗОЖ": функциональный тренинг

Функциональный тренинг – что это? Уникальная методика или обычная физкультура? Надо ли тренировать движения, которые мы и так делаем каждый день? Почему качки не могут носить женщин на руках, и как им поможет "функционалка"?

Правда ли, что занятия в петлях и на bosu делают нагрузку в 5 раз эффективнее обычной? И как функциональный тренинг поможет вам спастись от уличных хулиганов? Подробности в программе "Злобный ЗОЖ" с доктором Алексеем Утиным и блогером Лерой Изумруд.