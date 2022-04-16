"Злобный ЗОЖ": стретчинг

Сесть на шпагат после одного занятия – возможно ли это? И стоит ли ждать от растяжки идеальной фигуры, похудения и невероятной гибкости? В каких случаях стретчинг может только навредить здоровью и стать причиной травм? Почему растягиваться полезнее мужчинам, чем женщинам? О чем говорит боль во время стретчинга? И как можно растянуться, не прикладывая никаких усилий? Подробности в программе "Злобный ЗОЖ" с доктором Алексеем Утиным и блогером Лерой Изумруд.