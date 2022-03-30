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Москва 24

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спорт

14:38

В Москве 3 апреля пройдет первый в 2022 году массовый забег

спорт

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Спортивное мероприятие "Апрель" откроет сезон шоссейных забегов в столице. Старт пройдет 3 апреля в 10:00.

Трасса будет комфортна как для новичков, так и для профессиональных атлетов. Ее дистанция составляет пять километров. Принять участие в забеге смогут все желающие старше 14 лет.

Маршрут пройдет вокруг спортивного комплекса "Лужники": по аллее Славы, Новолужнецкому проезду и Лужнецкой набережной. Бегунам откроются виды на "Москва-Сити", Воробьевскую набережную, здание МГУ и Большую спортивную арену. Среднее время преодоления дистанции составляет 40 минут.

На финише всех участников ждут памятные значки, а первых трех самых быстрых среди мужчин и женщин – подарки от организаторов и партнеров. Подробная информация – на сайте мероприятия.

Забег "Апрель" проходит в Москве с 2013 года. Рекорд дистанции среди мужчин принадлежит Ринасу Ахмадееву, он пробежал пять километров за 14 минут 23 секунды, среди женщин быстрее всех преодолела маршрут Юлия Конякина – за 16 минут 25 секунд. Оба рекорда были установлены в 2017 году.

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