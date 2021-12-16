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Москва 24

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Спорт

16:39

Московский полумарафон состоится 15 мая 2022 года

спорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Московское беговое сообщество объявило дату проведения полумарафона в 2022 году. Об этом сообщается на странице сообщества в Instagram.

"Эту дату мы хотели объявить отдельно. Московский полумарафон – 15 мая 2022 года. Через пять месяцев увидимся на старте крупнейшего полумарафона страны", – говорится в сообщении.

Изначально проведение полумарафона было запланировано на 16 мая. Однако сначала он был перенесен на 22 августа, а затем – на 24 октября из-за ситуации с коронавирусом.

Участники, которые уже зарегистрировались на мероприятие, смогут принять в нем участие в новую дату или оформить возврат взноса. Инструкция о том, как это сделать, отправлена участникам по электронной почте.

Московский полумарафон переносится на следующий год

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