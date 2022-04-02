"Злобный ЗОЖ": аквафитнес

Аквафитнес в 12 раз эффективнее обычного – это утверждение ЗОЖ-маркетологов делает занятия в воде очень популярным ЗОЖ-направлением. Но стоит ли верить таким громким заявлениям?

Правда ли, что акваджоггинг – бег в воде – полезнее и в разы энергозатратнее, чем бег на суше? Можно ли научится ударам и быстро похудеть на аквабоксе? И так ли эффективен гидромассаж, как обещает реклама? Об этом – в программе "Злобный ЗОЖ".