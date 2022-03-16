Овечкин вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

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Нападающий Washington Capitals забросил 767-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге и вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов.

Гол Овечкин забил на 56-й минуте в домашнем матче с New York Islanders. Таким образом, по количеству заброшенных шайб он обогнал Яромира Ягра.

Первое месте в списке лучших снайперов НХЛ занимает Уэйн Гретцки – 894 гола, на второй строчке расположился Горди Хоу – 801 гол.

В конце ноября Овечкин вышел на шестое место в истории Национальной хоккейной лиги по хет-трикам. Первый в сезоне и 28-й в НХЛ хет-трик он оформил во время встречи Washington Capitals и Florida Panthers, которая завершилась со счетом 4:3.