Дубль Овечкина помог "Вашингтону" победить "Оттаву" в матче регулярного чемпионата НХЛ

Фото: TASS/AP/Nick Wass

Washington Capitals обыграл Ottawa Senators в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 3:2.

В команде победителей дублем на 42-й и 50-й минутах отметился российский хоккеист Александр Овечкин, на 62-й минуте отличился Никлас Бэкстрем. В Ottawa Senators на 2-й и 27-й минутах шайбы забросили Томас Шабо и Зак Сэндфорд соответственно.

В текущем сезоне НХЛ Овечкин забросил 29 шайб, он лидирует в списке лучших бомбардиров и снайперов нынешнего регулярного чемпионата. Как отмечает издание "Чемпионат", вторая шайба в матче стала для российского форварда 759-й за карьеру в Национальной хоккейной лиге. Таким образом, он сократил до семи голов отставание от Яромира Ягра.

В конце ноября Овечкин вышел на шестое место в истории Национальной хоккейной лиги по хет-трикам. Первый в сезоне и 28-й в НХЛ хет-трик он оформил во время встречи Washington Capitals и Florida Panthers, которая завершилась со счетом 4:3.