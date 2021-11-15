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Спорт

07:04

Две передачи Овечкина и гол Кузнецова обеспечили "Вашингтону" победу над "Питтсбургом"

спорт

Фото: AP Photo/Luis M. Alvarez

"Вашингтон" обыграл "Питтсбург" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча прошла в понедельник, 15 ноября, и завершилась со счетом 6:1.

В составе победителей шайбу забросил российский нападающий Евгений Кузнецов, два голевых пасса сделал Александр Овечкин.

Голами также отметились Мартин Фехервари, Гарнет Хэтавэй, Даниэль Спронг, Конор Шири и Том Уилсон. В проигравшей команде один гол на 19-й минуте забил Джейк Гюнцель.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на чистое четвертое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ, забросив 742-ю шайбу на 11-минуте матча против "Коламбуса".

Таким образом, хоккеист обошел американца Бретта Халла. До этого момента он делил с ним четвертое место.

Овечкин вышел на четвертое место среди снайперов НХЛ всех времен

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