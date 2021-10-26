Александр Овечкин побил один из рекордов Уэйна Гретцки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин оформил дубль в матче против "Оттавы Сенаторз".

Таким образом, он установил рекорд Национальной хоккейной лиги, забив минимум две шайбы в своем 84-м матче. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Предыдущее достижение принадлежало знаменитому канадскому хоккеисту Уэйну Гретцки, который 83 раза оформлял дубль в гостевых играх.

Сама игра с "Оттава Сенаторз" завершилась со счетом 7:5 в пользу "Вашингтон Кэпиталз". По итогам матча Овечкин возглавил счет снайперов регулярного чемпионата НХЛ этого сезона.

В декабре прошлого года Овечкин был признан автором самого красивого гола XXI века по версии Sportsnet. Речь шла о голе, забитом россиянином в январе 2006 года. Спортсмен провел шайбу в ворота "Финикса". Хоккеист подхватил ее в средней зоне и промчался вдоль правого борта.

Сместившись в центр около ворот, Овечкин попытался обыграть защитника, но упал. При этом с шайбой он не расстался и, перевернувшись на спину, бросил мимо вратаря в створ. Этот гол стал для Овечкина вторым в матче с "Финиксом" и 32-м в сезоне-2005/06 – дебютном для россиянина в НХЛ.