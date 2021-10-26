Александр Овечкин побил один из рекордов Уэйна Гретцки

Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Российский форвард "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин оформил дубль в матче против "Оттавы Сенаторз".
Таким образом, он установил рекорд Национальной хоккейной лиги, забив минимум две шайбы в своем 84-м матче. Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".
Предыдущее достижение принадлежало знаменитому канадскому хоккеисту Уэйну Гретцки, который 83 раза оформлял дубль в гостевых играх.
Сама игра с "Оттава Сенаторз" завершилась со счетом 7:5 в пользу "Вашингтон Кэпиталз". По итогам матча Овечкин возглавил счет снайперов регулярного чемпионата НХЛ этого сезона.
В декабре прошлого года Овечкин был признан автором самого красивого гола XXI века по версии Sportsnet. Речь шла о голе, забитом россиянином в январе 2006 года. Спортсмен провел шайбу в ворота "Финикса". Хоккеист подхватил ее в средней зоне и промчался вдоль правого борта.
Сместившись в центр около ворот, Овечкин попытался обыграть защитника, но упал. При этом с шайбой он не расстался и, перевернувшись на спину, бросил мимо вратаря в створ. Этот гол стал для Овечкина вторым в матче с "Финиксом" и 32-м в сезоне-2005/06 – дебютном для россиянина в НХЛ.
Овечкин сыграл 1 200 матчей в НХЛ
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