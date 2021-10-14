Александр Овечкин вышел на пятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин забросил 731-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге. Такими образом, спортсмен вышел на пятое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов, догнав канадца Марселя Дионна, передает ТАСС.

Голом Овечкин отметился на 43-й минуте в домашнем матче с "Нью-Йорк Рейнджерс". Сейчас счет составляет 4:0 в пользу "Вашингтона".

В списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги первое место занимает Уэйн Гретцки – у него 894 гола. На втором месте с 801 голом Горди Хоу, третью строчку занимает Яромир Ягр – 766 голов, на четвертом месте американский хоккеист Бретт Халл – 741 гол.

В декабре прошлого года Овечкин был признан автором самого красивого гола XXI века по версии Sportsnet. Речь шла о голе, забитом россиянином в январе 2006 года. Спортсмен провел шайбу в ворота "Финикса". Хоккеист подхватил ее в средней зоне и промчался вдоль правого борта.

Сместившись в центр около ворот, Овечкин попытался обыграть защитника, но упал. При этом с шайбой он не расстался и, перевернувшись на спину, бросил мимо вратаря в створ. Этот гол стал для Овечкина вторым в матче с "Финиксом" и 32-м в сезоне-2005/06 – дебютном для россиянина в НХЛ.