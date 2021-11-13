Овечкин вышел на четвертое место в списке лучших снайперов НХЛ

Фото: TASS/AP/Patrick Semansky
Российский нападающий Александр Овечкин вышел на четвертое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги, забросив 742-ю шайбу.
Таким образом, хоккеист обошел американца Бретта Халла. Гол Овечкин забил на 11-минуте матча против "Коламбуса". До этого момента он делил четвертое место с Халлом, забив 9 ноября 741-ю шайбу в матче с "Баффало Сэйбрз".
Первое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ занимает Уэйн Гретцки с 894 голами, на втором – Горди Хоу с 801 голом, на третьем – Яромир Ягр с 766 голами.
В декабре прошлого года Овечкина признали автором самого красивого гола XXI века по версии Sportsnet. Речь шла о голе, забитом россиянином в январе 2006 года. Спортсмен провел шайбу в ворота "Финикса". Хоккеист подхватил ее в средней зоне и промчался вдоль правого борта.
Овечкин вышел на четвертое место среди снайперов НХЛ всех времен
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: