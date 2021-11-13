Овечкин вышел на четвертое место в списке лучших снайперов НХЛ

Фото: TASS/AP/Patrick Semansky

Российский нападающий Александр Овечкин вышел на четвертое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги, забросив 742-ю шайбу.

Таким образом, хоккеист обошел американца Бретта Халла. Гол Овечкин забил на 11-минуте матча против "Коламбуса". До этого момента он делил четвертое место с Халлом, забив 9 ноября 741-ю шайбу в матче с "Баффало Сэйбрз".

Первое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ занимает Уэйн Гретцки с 894 голами, на втором – Горди Хоу с 801 голом, на третьем – Яромир Ягр с 766 голами.

В декабре прошлого года Овечкина признали автором самого красивого гола XXI века по версии Sportsnet. Речь шла о голе, забитом россиянином в январе 2006 года. Спортсмен провел шайбу в ворота "Финикса". Хоккеист подхватил ее в средней зоне и промчался вдоль правого борта.