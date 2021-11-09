Александр Овечкин догнал Бретта Халла в списке лучших снайперов НХЛ

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Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин во время матча регулярного чемпионата с "Баффало Сэйбрз" вышел на четвертое место в списке снайперов Национальной хоккейной лиги.

Шайбу спортсмен забросил на 29-й минуте, таким образом, количество его голов в регулярных матчах НХЛ возросло до 741-го. С этими показателями Овечкин догнал легенду хоккея – американца Бретта Халла. Теперь хоккеисты делят четвертое место по количеству оформленных голов в Национальной хоккейной лиге.

Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки – 894 гола, вторую строчку занимает Горди Хоу – 801 гол, на третьей позиции Яромир Ягр – 766 голов.

В конце октября Овечкин оформил дубль в матче против "Оттавы Сенаторз". Таким образом, он установил рекорд Национальной хоккейной лиги, забив минимум две шайбы в своем 84-м матче. Предыдущее достижение принадлежало Гретцки, который 83 раза оформлял дубль в гостевых играх.

В декабре прошлого года Овечкина признали автором самого красивого гола XXI века по версии Sportsnet. Речь шла о голе, забитом россиянином в январе 2006 года. Спортсмен провел шайбу в ворота "Финикса". Хоккеист подхватил ее в средней зоне и промчался вдоль правого борта.