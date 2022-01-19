Овечкин вышел в лидеры рейтинга лучших бомбардиров текущего сезона НХЛ

Фото: TASS/AP/Nick Wass

Российский форвард Washington Capitals Александр Овечкин вышел на чистое первое место в гонке снайперов Национальной хоккейной лиги текущего сезона.

Спортсмен забил гол на 17-й минуте регулярного матча против Winnipeg Jets. Игра закончилась со счетом 4:3. Еще одну шайбу забросил Дмитрий Орлов.

Таким образом, в этом сезоне Овечкин забросил 27 шайб, обогнав Леона Драйзайтля из канадского Edmonton Oilers. В чемпионатах НХЛ на счету Овечкина 757 шайб. Он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

На третьей строчке – Яромир Ягр. На первом и втором месте рейтинга лучших бомбардиров – Уэйн Гретцки и Горди Хоу соответственно.

В конце ноября Овечкин вышел на шестое место в истории Национальной хоккейной лиги по хет-трикам. Первый в сезоне и 28-й в НХЛ хет-трик он оформил во время встречи Washington Capitals и Florida Panthers, которая завершилась со счетом 4:3.