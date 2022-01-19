Овечкин вышел в лидеры рейтинга лучших бомбардиров текущего сезона НХЛ

Фото: TASS/AP/Nick Wass
Российский форвард Washington Capitals Александр Овечкин вышел на чистое первое место в гонке снайперов Национальной хоккейной лиги текущего сезона.
Спортсмен забил гол на 17-й минуте регулярного матча против Winnipeg Jets. Игра закончилась со счетом 4:3. Еще одну шайбу забросил Дмитрий Орлов.
Таким образом, в этом сезоне Овечкин забросил 27 шайб, обогнав Леона Драйзайтля из канадского Edmonton Oilers. В чемпионатах НХЛ на счету Овечкина 757 шайб. Он занимает четвертое место в списке лучших бомбардиров в истории лиги.
На третьей строчке – Яромир Ягр. На первом и втором месте рейтинга лучших бомбардиров – Уэйн Гретцки и Горди Хоу соответственно.
В конце ноября Овечкин вышел на шестое место в истории Национальной хоккейной лиги по хет-трикам. Первый в сезоне и 28-й в НХЛ хет-трик он оформил во время встречи Washington Capitals и Florida Panthers, которая завершилась со счетом 4:3.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: