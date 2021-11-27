Овечкин вышел на шестое место в истории НХЛ по хет-трикам

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Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за Washington Capitals, вышел на шестое место в истории Национальной хоккейной лиги по хет-трикам.

Первый в сезоне и 28-й в НХЛ хет-трик Овечкин оформил во время встречи Washington Capitals и Florida Panthers, которая завершилась со счетом 4:3.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на четвертое место в списке лучших снайперов регулярных чемпионатов НХЛ, забросив 742-ю шайбу. Таким образом, хоккеист обошел американца Бретта Халла. Гол Овечкин забил на 11-минуте матча против "Коламбуса". До этого момента он делил четвертое место с Халлом, забив 9 ноября 741-ю шайбу в матче с "Баффало Сэйбрз".

