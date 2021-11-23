Кулачный бой официально признан видом спорта в России

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Министерство спорта РФ зарегистрировало бои на голых кулаках как спортивную дисциплину, сообщает ТАСС.
Проводить официальные турниры можно будет с 1 декабря. В Федерации бокса России уже создали соответствующий департамент. Организация будет заниматься лицензированием промоутеров, менеджеров и бойцов, желающих принимать участие в соревнованиях.
Перед участием в поединках бойцам придется проходить углубленное медицинское обследование.
В России есть несколько организаций, которые проводят подобные поединки. Наиболее крупными считаются Top Dog и Hardcore.
Ранее холдинг Romir провел исследование, в котором стало известно, каким отечественным спортсменам, тренерам и функционерам доверяют россияне. По результатам опроса, первое место в рейтинге занял нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба.
На втором месте расположилась экс-гимнастка Ляйсан Утяшева, а на третьем месте оказался капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.
В список также вошли бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.
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