Дзюба возглавил рейтинг доверия спортсменам среди россиян

Фото: Агентство "Москва"/Иванко Игорь
Холдинг Romir провел исследование, в котором стало известно, каким отечественным спортсменам, тренерам и функционерам доверяют россияне. Об этом сообщает "Газета.ру".
По результатам опроса, первое место в рейтинге занял нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба. На втором месте расположилась экс-гимнастка Ляйсан Утяшева, а на третьем месте оказался капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.
В список также вошли бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов, глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.
Замкнули рейтинг чемпион мира в лыжных гонках Александр Большунов, серебряный и бронзовый призер Олимпийских игр по гимнастике Алексей Бондаренко и бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю.
Всего в опросе приняли участие 2 400 человек старше 14 лет.
Ранее Дзюба принес извинения перед страной и болельщиками за поражение от команды Дании в матче третьего тура группового этапа Евро-2020. Он также отметил, что сборная Дании "примерно нашего уровня", но футболисты этой команды "больше контролировали" игру и знали, что "будут дальние забросы".
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