Дзюба поблагодарил Черчесова после отставки из сборной России

Фото: ТАСС/Денис Тырин
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба прокомментировал отставку Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды, сообщает RT.
Он поблагодарил Черчесова за совместные годы работы, за чемпионат мира и за попадание на чемпионат Европы.
Также Дзюба выразил сожаление, что сборная Россия проиграла на Евро-2020. Он подчеркнул, что это общая вина и ответственность.
"Желаю вам всего наилучшего, успехов в дальнейшей карьере!" – заключил он.
Станислав Черчесов оставил пост главного тренера сборной России по футболу накануне, 8 июля. Президент Российского футбольного союза Александр Дюков уведомил, что организация начнет искать ему замену.
Сам специалист назвал пять лет работы со сборной незабываемыми. Он также поблагодарил болельщиков за поддержку.
По мнению спортивного комментатора Геннадия Орлова, преемником Черчесова может стать исключительно бывший главный тренер казанского "Рубина" и "Ростова" Курбан Бердыев. Журналист отметил выдающиеся тактические умения специалиста.
Черчесов покинул пост тренера сборной России по футболу
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