НХЛ признала недействительным переход Евгения Дадонова из "Вегаса" в "Анахайм"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Обмен российского нападающего Евгения Дадонова из "Вегас Голден Найтс" в "Анахайм Дакс" признан недействительным. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Национальную хоккейную лигу (НХЛ).

Как уточняется, сделка нарушила пункт о запрете обмена, который был включен в трехлетний контракт россиянина с "Оттавой Сенаторз", заключенный в октябре 2020 года.

Трансфер Дадонова был возможен при предоставлении игроком списка из десяти клубов лиги, за которые он отказывается выступать. В списке, предоставленном Дадоновым, присутствовал "Анахайм".

Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея заявила о временном отстранении сборных и клубов России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях под эгидой IIHF. Отмечается, что такое решение было принято на экстренном заседании совета. Мужские сборные РФ и Белоруссии не смогут выступить на ЧМ в Финляндии, женском чемпионате мира, а также юниорском и молодежном первенствах мира.

Организация также лишила РФ права на проведение молодежного чемпионата мира в 2023 году. Соревнования должны были состояться в Новосибирске и Омске.