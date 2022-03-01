НХЛ приостанавливает работу своих русскоязычных сайтов и соцсетей

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Национальная хоккейная лига приостанавливает работу своих русскоязычных сайтов и социальных сетей. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Также указывается, что лига разрывает все отношения с бизнес-партнерами в России и не будет рассматривать РФ в качестве места проведения будущих соревнований.

Ранее сообщалось, что Международная федерация хоккея заявила о временном отстранении сборных и клубов России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях под эгидой IIHF.

Организация также лишила РФ права на проведение молодежного чемпионата мира в 2023 году. Соревнования должны были состояться в Новосибирске и Омске.