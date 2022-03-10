РПЦ открыла в Москве штаб адресной помощи беженцам из ДНР и ЛНР

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Русская православная церковь (РПЦ) открыла в Москве штаб адресной помощи беженцам из Донбасса. Об этом сообщается на сайте Синодального отдела Московского патриархата по социальному служению и церковной благотворительности.

"У нас работает федеральный телефон церковной помощи, теперь в Москве есть и единый церковный пункт помощи беженцам. Мы будем помогать адресно и приложим все усилия, чтобы решить проблему каждого человека, который обратится к нам за помощью", – заявил глава синодального отдела епископ Верейский Пантелеимон.

Отмечается, что беженцы из Луганской и Донецкой народных республик могут получить в штабе одежду, продукты, юридическую и психологическую помощь, а также помощь в оформлении и подаче различных документов. Он находится по адресу Николоямская улица, дом 49, строение 3, работает ежедневно с 10:00 до 19:00.

"За помощью можно обратиться напрямую в часы работы или позвонить на круглосуточную федеральную горячую линию церковной социальной помощи "Милосердие" 8 (800) 707-02-22 – звонки бесплатны на территории России", – говорится в сообщении.

Желающие оказать помощь штабу и стать добровольцами могут также обратиться по этому номеру.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об оказании бесплатной медицинской помощи беженцам из Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины. Уточняется, что они смогут бесплатно получить не только первичную медико-санитарную помощь, но и пройти вакцинацию, получить лекарства, а также специализированную высокотехнологичную помощь, если такая является жизненно необходимой.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

