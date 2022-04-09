"Wow эффект": Rammstein выпустили клип Zick Zack

Немецкая группа Rammstein выпустила клип на песню Zick Zack. По сюжету клипа, участники Rammstein выступают на сцене перед пожилыми людьми.

Попутно зрителю показывают подготовку к выступлению: как музыканты отбирают танцовщиц, которым делают пластические операции для "совершенного образа", и как они гримируются.

В конце фронтмен Тилль Линдеманн испытывает трудности с переделанным пластикой лицом и первыми попавшимися под руку средствами пытается исправить бедственное положение. Самые интересные кадры – в программе "Wow эффект".