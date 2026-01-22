Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 января, 15:27

Происшествия

В Уфе школьница передала мошенникам 2 сейфа с 3 млн рублей

Фото: 123RF.com/okssi68

В Уфе школьница, попав под влияние мошенников, отдала им 2 сейфа родителей, в которых находилось 3 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Как уточнили правоохранители, злоумышленники, представляясь сотрудниками госорганов, на протяжении 2 дней по телефону запугивали 15-летнюю жертву ложными угрозами обыска. Более того, они убедили подростка, что ее семья может подпасть под уголовную ответственность.

"Специалист спецслужбы" сообщил, что для "проверки" сейфы заберет курьер. Чтобы дома никого не было, мошенники перевели 500 рублей на счет младшей сестры потерпевшей, чтобы та ушла гулять", – рассказали в правоохранительных органах.

Оставшуюся дома одну девочку навестил курьер, которому она и передала сейфы. Пропажу обнаружили вернувшиеся вечером родители. Только тогда школьница поняла, что стала жертвой обмана.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, добавили в ведомстве.

Ранее в Госдуме рассказали, как мошенники втираются в доверие к школьникам в соцсетях. По словам депутата Сергея Гаврилова, аферисты чаще всего используют фейковые аккаунты, чтобы втереться в доверие к школьникам, особенно к младшеклассникам и подросткам.

Они представляются блогерами, знакомыми или родственниками, долго общаются с детьми и просят об услугах, таких как регистрация на подозрительных сайтах или отправка фото банковских карт. После выполнения таких просьб школьники попадают в зависимость, из-за чего их становится легче шантажировать.

Московская школьница передела мошенникам более 1 млн рублей

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Какие страны лучше всего подойдут россиянам для "зимовки"?

Эксперты выделяют Вьетнам, Бали и Камбоджу

Крайне важно заранее изучить особенности страны

Читать
закрыть

Как бороться с "синдромом старшей сестры"?

Выход из этого состояния начинается с осознания проблемы

Ключевым шагом будет осознать ситуацию и начать отделять свои желания и потребности от чужих

Читать
закрыть

Как будет работать самозапрет на внутриигровые покупки?

Авторы инициативы уверены: мера поможет в борьбе с преступниками

Однако эксперты считают, что мера спровоцирует потерю доступа к ряду игр

Читать
закрыть

К чему может привести отказ от анонимности в Сети?

Эксперты уверены: мир уже движется по пути деанонимизации

Логичным развитием тенденции станет появление универсальных цифровых идентификаторов

Читать
закрыть

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика