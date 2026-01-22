В Уфе школьница передала мошенникам 2 сейфа с 3 млн рублей

Фото: 123RF.com/okssi68

В Уфе школьница, попав под влияние мошенников, отдала им 2 сейфа родителей, в которых находилось 3 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

Как уточнили правоохранители, злоумышленники, представляясь сотрудниками госорганов, на протяжении 2 дней по телефону запугивали 15-летнюю жертву ложными угрозами обыска. Более того, они убедили подростка, что ее семья может подпасть под уголовную ответственность.

"Специалист спецслужбы" сообщил, что для "проверки" сейфы заберет курьер. Чтобы дома никого не было, мошенники перевели 500 рублей на счет младшей сестры потерпевшей, чтобы та ушла гулять", – рассказали в правоохранительных органах.

Оставшуюся дома одну девочку навестил курьер, которому она и передала сейфы. Пропажу обнаружили вернувшиеся вечером родители. Только тогда школьница поняла, что стала жертвой обмана.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере, добавили в ведомстве.

Ранее в Госдуме рассказали, как мошенники втираются в доверие к школьникам в соцсетях. По словам депутата Сергея Гаврилова, аферисты чаще всего используют фейковые аккаунты, чтобы втереться в доверие к школьникам, особенно к младшеклассникам и подросткам.

Они представляются блогерами, знакомыми или родственниками, долго общаются с детьми и просят об услугах, таких как регистрация на подозрительных сайтах или отправка фото банковских карт. После выполнения таких просьб школьники попадают в зависимость, из-за чего их становится легче шантажировать.