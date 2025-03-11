В Ленобласти школьница передала курьеру мошенников 7,4 млн рублей

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Правоохранители ищут злоумышленников, которым 13-летняя девочка отдала свыше 7,4 миллиона рублей из семейных сбережений. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

10 марта в полицию Ломоносовского района обратилась 41-летняя женщина, которая является директором логистической компании. Она рассказала, что ее дочери позвонили в Telegram неизвестные и, запугав тем, что ее родители якобы могут оказаться в тюрьме, вынудили отдать деньги курьеру.

В результате, как заявили в ведомстве, школьница взяла из сейфа родителей 1 миллион рублей, 50 тысяч долларов и еще 20 тысяч евро. Затем девочка села в такси и передала все деньги неизвестной женщине, с которой встретилась на парковке у гипермаркета на Гостилицком шоссе.

В общей сложности ущерб составил 7 420 000 рублей. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Сейчас правоохранители разыскивают всех причастных к этой схеме.

Несколькими днями ранее в Москве был задержан пособник мошенников, убедивших школьника передать им украшения его матери стоимостью почти 900 тысяч рублей. Москвичка, обратившаяся в полицию, рассказала, что якобы работники госорганов указали ее сыну на взлом аккаунта в одном из сервисов. Его также запугали возможностью оформления микрозаймов для финансирования незаконной деятельности.

Во избежание этого мошенники убедили ребенка собрать имеющиеся дома драгоценности, чтобы передать их якобы для декларирования. Затем мальчик отдал украшения курьеру службы доставки.

