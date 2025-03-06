В Москве мошенники убедили школьника передать украшения матери на 900 тыс руб

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве задержан пособник мошенников, убедивших школьника передать им украшения его матери стоимостью почти 900 тысяч рублей, передает пресс-служба столичного главка МВД РФ.

За помощью к полицейским обратилась москвичка, заявив, что ее несовершеннолетний сын был обманут мошенниками. Правоохранители предварительно выяснили, что с 16-летним подростком связались аферисты, назвавшиеся работниками госорганов.

Они заявили, что аккаунт молодого человека в одном из сервисов был взломан, и запугали его риском оформления микрозаймов для финансирования незаконной деятельности.

После этого злоумышленники убедили ребенка собрать имеющиеся дома драгоценности, чтобы передать их якобы для декларирования. Следуя указаниям аферистов, школьник собрал их и отдал ничего не подозревающему курьеру службы доставки.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска в Московской области, был задержан 19-летний местный житель. Как выяснили следователи, он забрал у курьера посылку с похищенными драгоценностями и отнес их скупщикам.

Однако в ломбарде ему сообщили, что некоторые украшения не имеют ценности. Тогда подозреваемый через службу доставки вернул их по адресу потерпевшей, заявив, что они были задекларированы.

В настоящее время ведется розыск остальных похищенных ювелирных изделий. Также следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Полицейские продолжат разыскные мероприятия для установления и задержания соучастников задержанного, а также дополнительных эпизодов его противоправной деятельности.

Ранее столичные правоохранители задержали мужчину, укравшего в церкви из сумки прихожанки 50 тысяч рублей.

Женщина находилась в церкви на Нагатинской улице, когда неизвестный, воспользовавшись моментом, украл деньги из ее сумки. Сотрудники МВД провели проверку, по результатам которой задержали ранее судимого 26-летнего москвича. Он успел потратить сумму на личные нужды.