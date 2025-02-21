Мужчина напал на двух прохожих и водителя автобуса в Раменках

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина напал на двух людей и водителя автобуса на Мосфильмовской улице в районе Раменки, передает пресс-служба столичной прокуратуры.

Изначально 54-летний злоумышленник развязал конфликт с прохожими, нанеся им несколько ударов. После этого он подошел к автобусу, в котором разбил стекло, и ударил водителя. Причем, как подчеркнули в ведомстве, последнему он угрожал убийством.

В настоящий момент мужчина задержан. Его привлечение к ответственности находится на контроле в Никулинской межрайонной прокуратуре.

Ранее в ТиНАО двое мужчин напали на экипаж ДПС. Инспекторы получили информацию, что подозреваемый в серии транспортных краж скрывается на белом автомобиле марки Nissan Almera, и, заметив похожий автомобиль, остановили его для проверки документов.

В салоне находившиеся в салоне мужчины были агрессивно настроены. Один из них оттолкнул инспектора и убежал, а второй мужчина напал на полицейского и нанес ему многочисленные удары.

Второй был сразу задержан на месте, после чего признал свою вину и рассказал, что оказал сопротивление из-за ранее совершенной кражи трех мотоциклов. Сбежавшего мужчину все еще ищут. Возбуждены уголовные дела по факту краж, а также по факту применения насилия в отношении представителя власти.