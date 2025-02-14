Суд арестовал напавшего на двух служительниц подмосковного храма мужчину

Фото: телеграм-канал прокуратуры Московской области

Суд взял под стражу мужчину, напавшего на двух служительниц храма в Московской области. Злоумышленника обвинили в хулиганстве с применением насилия и разбое, сообщается на сайте подмосковной прокуратуры.

С учетом того, что нападавший ранее привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством, не имеет постоянного места жительства в Подмосковье и может скрыться от следствия, прокуратура поддержала ходатайство об аресте. Мужчина взят под стражу до 13 апреля 2025 года, уточняется в сообщении.

В четверг, 13 февраля, правоохранители задержали напавшего на двух служительниц подмосковного храма священномученика, пресвитера Сергия Подольского. Он ударил женщин пластиковой трубой несколько раз, после чего разбил стекло на иконе и разорвал плакаты. Затем мужчина похитил средства, которые прихожане оставляли в качестве пожертвования храму.

Ранее в Дербенте трое местных жителей напали на сотрудника полиции и, повалив на землю, стали наносить удары руками и ногами по различным частям тела. Один из подозреваемых завладел табельным оружием полицейского, после чего выстрелил в него не менее восьми раз.

Суд Дербента арестовал сына бывшего чиновника из Дагестана за нападение на сотрудника полиции. Мужчина взят под стражу на два месяца – до 9 апреля.