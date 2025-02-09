Следователи возбудили дело по факту нападения на сотрудника полиции в Дербенте

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Следователи возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудника полиции в Дербенте. Силовикам удалось задержать подозреваемых, сообщает региональный главк СК РФ в своем телеграм-канале.

"По версии следствия, трое местных жителей <...> напали на сотрудника полиции и, повалив на землю, стали наносить удары руками и ногами по различным частям тела. Один из подозреваемых завладел табельным оружием сотрудника, после чего произвел в него не менее 8 выстрелов", – говорится в публикации.

После инцидента нападавшие попытались скрыться, но были оперативно задержаны. Расследуется уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также о похищении огнестрельного оружия с применением насилия.

Получивший ранения полицейский находится в состоянии средней степени тяжести, пишет ТАСС со ссылкой на местную больницу, в которую доставили правоохранителя.

Ранее следователи завели дело по факту насилия в отношении сотрудников ДПС в Подольске. Выяснилось, что 18-летний юноша, находясь в нетрезвом виде, проявил агрессию по отношению к сотруднику Дорожно-патрульной службы, который пытался пресечь противоправные действия со стороны молодого человека. В связи с этим злоумышленника задержали.

