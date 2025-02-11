Сын экс-чиновника из Дагестана арестован за нападение на полицейского в Дербенте

Фото: телеграм-канал СУСК России по Республике Дагестан

Суд Дербента арестовал сына бывшего чиновника из Дагестана за нападение на сотрудника полиции, произошедшее 9 февраля. Об этом РИА Новости сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Дагестана Зарема Мамаева.

Подозреваемый взят под стражу на два месяца – до 9 апреля. Как уточнила собеседница агентства, речь идет о сыне экс-главы Табасаранского района Сандро Шихмагомедове.

В воскресенье, 9 февраля, трое местных жителей напали на сотрудника полиции и, повалив на землю, стали наносить удары руками и ногами по различным частям тела. Один из подозреваемых завладел табельным оружием полицейского, после чего выстрелил в него не менее восьми раз. Следователи возбудили уголовное дело.

Среди задержанных за нападение на сотрудника полиции в Дербенте оказался сын экс-чиновника Сандро Шихмагомедов. Ранее он был приговорен к полутора годам лишения свободы за причастность к взрыву в селе Хучни Табасаранского района.