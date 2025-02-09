РИА Новости: среди напавших на полицейского в Дербенте оказался сын экс-чиновника

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Среди задержанных за нападение на сотрудника полиции в Дербенте оказался сын экс-чиновника, пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранителей.

"Один из задержанных – ранее судимый Сандро Шихмагомедов, сын экс-главы Табасаранского района Нурмагомеда Шихмагомедова", – уточняется в публикации.

Также в тексте говорится, что он был приговорен к полутора годам лишения свободы за причастность к взрыву в селе Хучни Табасаранского района.

Ранее трое напали на полицейского в Дербенте. Сначала они били его руками и ногами, а затем один из нападавших завладел табельным оружием сотрудника, после чего произвел в него не менее 8 выстрелов.

Подозреваемых задержали. Расследуется уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, а также о похищении огнестрельного оружия с применением насилия.

Получивший ранения полицейский находится в состоянии средней степени тяжести в больнице, пишут СМИ.