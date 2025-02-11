Житель Новосибирска избил бывшую жену, связал ее и удерживал в квартире

Фото: телеграм-канал mvd_54

Полицейские задержали жителя Новосибирска, который избил бывшую жену и незаконно удерживал ее в квартире, сообщила пресс-служба управления МВД России по региону.

Инцидент произошел 9 февраля в одном из домов, расположенных на проспекте Дзержинского. К полицейским обратились местные жители, которые были обеспокоены звуками ссоры соседей и последовавшим за ней шумом в квартире. Правоохранители выехали по вызову на место происшествия.

Прибыв по адресу, они установили, что ранее судимый 53-летний мужчина не дает своей бывшей жене покинуть квартиру. Он связал ее руки и ноги клейкой лентой и избил.

В результате мужчина был задержан. Следователи возбудили против него два уголовных дела по статьям "Незаконное лишение свободы" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Потерпевшей потребовалась госпитализация. Скорая доставила ее в местную больницу.

Ранее суд арестовал мужчину, которого обвиняют в убийстве экс-супруги и покушении на убийство ее знакомого в городском округе Солнечногорск. Инцидент произошел в ночь на 8 января, когда мужчина приехал к экс-супруге, которая живет в частном доме в деревне Алабушево.

Он увидел в окне ее с другим и решил добраться до ближайшей заправки, где купил канистру с бензином. Вернувшись, злоумышленник облил крыльцо с входной дверью, а затем совершил поджог.

