Суд в Подмосковье арестовал обвиняемого в поджоге дома с бывшей женой внутри

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

Суд арестовал до 8 марта мужчину, которого обвиняют в убийстве экс-супруги и покушении на убийство ее знакомого в городском округе Солнечногорске. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета РФ по Подмосковью.

Свою вину мужчина признал и рассказал о мотивах преступления.

Инцидент произошел в ночь на 8 января, когда мужчина приехал к экс-супруге, которая живет в частном доме в деревне Алабушево. Он увидел в окне ее с другим и решил добраться до ближайшей заправки, где купил канистру с бензином.

Вернувшись, злоумышленник облил крыльцо с входной дверью, а затем совершил поджог. В результате мужчина успел выбежать из дома, а женщина умерла от отравления угарным газом. Злоумышленника, совершившего поджог, задержали. Им оказался гражданин Молдавии 1986 года рождения.

