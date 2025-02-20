Полиция ищет второго участника нападения на экипаж ДПС в ТиНАО

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Сотрудники полиции разыскивают одного из двух участников нападения на экипаж ДПС в ТиНАО. Об этом написала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем телеграм-канале.

"Один из нападавших был задержан, второму удалось скрыться. В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения и задержание сбежавшего злоумышленника", – сообщила она.

Волк рассказала, что вечером 19 февраля в ТиНАО инспекторы ДПС остановили автомобиль, чтобы проверить документы у находящихся там лиц. Из автомобиля вышли двое агрессивно настроенных мужчин, которые напали на сотрудников полиции.

Для пресечения противоправных действий сотрудники полиции применили огнестрельное оружие, совершив предупредительный выстрел в воздух.

Ранее Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия в отношении инспекторов ДПС в ТиНАО. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.