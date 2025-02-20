СК возбудил дело после нападения неизвестных на сотрудников ДПС в Москве

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Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела по факту применения насилия в отношении инспекторов ДПС в ТиНАО. Об этом сообщает РИА Новости.

"Следственным отделом по Троицкому и Новомосковскому административным округам Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", – указано в сообщении.

Согласно данным СК, вечером 19 февраля 2025 года подозреваемые, находясь на территории ТиНАО, отказались подчиняться законным требованиям инспекторов ДПС и применили к ним насилие.

Подозреваемые уже задержаны и в ближайшее время будут доставлены в следственный отдел для допроса. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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