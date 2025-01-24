Два подростка напали с битой на 12-летнего мальчика в Тольятти

Фото: телеграм-канал "ТОЛЬЯТТИ"

Два 14-летних подростка напали с битой на 12-летнего мальчика в Тольятти, их задержали следователи. О происшествии сообщается в телеграм-канале регионального главка СК РФ.

Расследуется дело о хулиганстве, совершенном группой лиц.

"Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В настоящее время подозреваемые задержаны, следователем СК в суд направлены ходатайства об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в публикации.

Ранее 16-летний подросток напал на школу № 54 в Курске. По версии следствия, он вбежал в здание, повредил несколько стекол и хотел устроить возгорание, но бросил свою сумку и выбежал на улицу. Также он успел разбить стекла припаркованного автомобиля.

В результате нападения никто не пострадал. Правоохранители нашли в сумке два ножа и бутылку для розжига. Подозреваемый был задержан в четырех километрах от места инцидента, в СНТ "Мичуринец".

